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ТЭК 02.07.2018 18:06

Briggs Marine подписала контракт на $4 млн с BP на оказание пожарно-спасательных услуг на Сангачальском терминале

Компания Briggs Marine подписала новый трехлетний контракт с BP Exploration на оказание пожарно-спасательных услуг в Азербайджане, говорится в сообщении Briggs Marine.

«Стоимость трехлетнего контракта, подписанного между Briggs Marine и BP Exploration, превышает $4 млн. Договор предусматривает оказание со стороны Briggs Marine пожарно-спасательных услуг компании BP Exploration на Сангачальском терминале. Эти услуги будут оказываться в дополнение к услугам по реагированию на разливы нефти в Каспийском море, которые компания предоставляет с 1996 года», - отмечается в сообщении.

В рамках нового соглашения услуги будут предоставляться обученным Briggs местным персоналом из 108 человек, большинство из которых будет находиться на Сангачальском терминале для оказания пожарно-спасательных услуг.

Услуги по реагированию на разливы нефти компания будет предоставлять с двух баз: с основной базы реагирования в Баку и спутниковой базы, расположенной в 280 км от Евалахского района.

«Поскольку мы стремимся расти глобально, Азия является для нас ключевым рынком, и мы рады расширению услуг для BP Exploration в регионе. Несмотря на то, что мы работали с BP почти 20 лет в Баку, Briggs Marine впервые предоставляет услуги пожарной и спасательной службы за пределами Великобритании», - отметил коммерческий директор Briggs Marine Пат Даймод (Pat Diamond), слова которого приводятся в пресс-релизе.

Н.Аббасова

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Тэги: BRIGGS/MARINE, BP, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]