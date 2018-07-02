Briggs Marine подписала контракт на $4 млн с BP на оказание пожарно-спасательных услуг на Сангачальском терминале

Компания Briggs Marine подписала новый трехлетний контракт с BP Exploration на оказание пожарно-спасательных услуг в Азербайджане, говорится в сообщении Briggs Marine.

«Стоимость трехлетнего контракта, подписанного между Briggs Marine и BP Exploration, превышает $4 млн. Договор предусматривает оказание со стороны Briggs Marine пожарно-спасательных услуг компании BP Exploration на Сангачальском терминале. Эти услуги будут оказываться в дополнение к услугам по реагированию на разливы нефти в Каспийском море, которые компания предоставляет с 1996 года», - отмечается в сообщении.

В рамках нового соглашения услуги будут предоставляться обученным Briggs местным персоналом из 108 человек, большинство из которых будет находиться на Сангачальском терминале для оказания пожарно-спасательных услуг.

Услуги по реагированию на разливы нефти компания будет предоставлять с двух баз: с основной базы реагирования в Баку и спутниковой базы, расположенной в 280 км от Евалахского района.

«Поскольку мы стремимся расти глобально, Азия является для нас ключевым рынком, и мы рады расширению услуг для BP Exploration в регионе. Несмотря на то, что мы работали с BP почти 20 лет в Баку, Briggs Marine впервые предоставляет услуги пожарной и спасательной службы за пределами Великобритании», - отметил коммерческий директор Briggs Marine Пат Даймод (Pat Diamond), слова которого приводятся в пресс-релизе.

Н.Аббасова