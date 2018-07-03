Дума приняла во II чтении законопроект о снижении акцизов на ряд нефтепродуктов до 2019г

Госдума РФ на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который с 1 июня и до конца года снижает уровень ранее установленных акцизов на бензин класса 5, дизельное топливо и средние дистилляты.

Соответствующие поправки в законопроект, предполагающий введение налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, внесло в конце июня правительство.

Ранее предполагалось, что с 1 июля 2018 года акциз на бензин класса 5 вырастет с 11 тыс. 213 рублей за тонну до 11 тыс. 893 рубля за тонну. Согласно утвержденным на заседании Госдумы поправкам с 1 июля 2018 года акциз на бензин класса 5 составит 8 тыс. 213 рублей за тонну, аналогичный уровень акциза установлен и на июнь 2018 года. На 2019 и 2020 акцизы на бензин класса 5 не менялись.

Предполагалось, что акцизы на дизельное топливо с 1 июня 2018 года вырастут с 7 тыс. 665 рублей за тонну до 8 тыс. 258 рублей за тонну. Законопроектом предлагается установить с 1 июля (и распространить его на июнь) акциз в размере 5 тыс. 665 рублей за тонну. При этом ранее утвержденные размеры акцизов на 2019-2020 годы не меняются.

Поправками ко второму чтению предлагается также снизить акцизы на средние дистилляты. Размер акциза на средние дистилляты в 2018 году установлен на уровне 8 тыс. 662 рубля за тонну, законопроектом предлагается его снижение до 6 тыс. 665 рублей за тонну с 1 июня.

При этом размер акциза на бензин, не соответствующий классу 5, остался неизменным - 13 тыс. 100 рублей за тонну на 2018-2020 годы.