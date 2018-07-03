Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 38° 5 Июл 23° 38° 6 Июл 22° 31°

ТЭК 03.07.2018 13:10

Дума приняла во II чтении законопроект о снижении акцизов на ряд нефтепродуктов до 2019г

Госдума РФ на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который с 1 июня и до конца года снижает уровень ранее установленных акцизов на бензин класса 5, дизельное топливо и средние дистилляты.

Соответствующие поправки в законопроект, предполагающий введение налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, внесло в конце июня правительство.

Ранее предполагалось, что с 1 июля 2018 года акциз на бензин класса 5 вырастет с 11 тыс. 213 рублей за тонну до 11 тыс. 893 рубля за тонну. Согласно утвержденным на заседании Госдумы поправкам с 1 июля 2018 года акциз на бензин класса 5 составит 8 тыс. 213 рублей за тонну, аналогичный уровень акциза установлен и на июнь 2018 года. На 2019 и 2020 акцизы на бензин класса 5 не менялись.

Предполагалось, что акцизы на дизельное топливо с 1 июня 2018 года вырастут с 7 тыс. 665 рублей за тонну до 8 тыс. 258 рублей за тонну. Законопроектом предлагается установить с 1 июля (и распространить его на июнь) акциз в размере 5 тыс. 665 рублей за тонну. При этом ранее утвержденные размеры акцизов на 2019-2020 годы не меняются.

Поправками ко второму чтению предлагается также снизить акцизы на средние дистилляты. Размер акциза на средние дистилляты в 2018 году установлен на уровне 8 тыс. 662 рубля за тонну, законопроектом предлагается его снижение до 6 тыс. 665 рублей за тонну с 1 июня.

При этом размер акциза на бензин, не соответствующий классу 5, остался неизменным - 13 тыс. 100 рублей за тонну на 2018-2020 годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДУМА, НАЛОГИ, АКЦИЗЫ


Похожие новости


Медведев получит в свою поддержку голоса, как минимум, 380 депутатов, считают в Госдуме Дума проведет открытое голосование по кандидатуре Медведева на премьерский пост - источник В думском комитете по делам СНГ предлагают принять заявление по ситуации в Армении на первом заседании нижней палаты в мае Отставка премьера Армении Саргсяна стабилизирует ситуацию в стране, стоявшей на грани кровопролития - Калашников Дума проведет 3 мая круглый стол, где обсудит законопроект о санкциях РФ против США - Жуков Исход выборов в ФРГ отражает общий кризис всей Европы - Слуцкий

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]