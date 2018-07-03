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АПК 03.07.2018 16:21

Россельхознадзор не пропустил в РФ более 18 тонн вишни из Азербайджана

Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан запретило ввоз в Россию из Азербайджана 18,4 тонн свежей вишни, зараженной карантинным вредным объектом, сообщает ведомство.

«Партия груза была возвращена в страну-экспортера на дагестанском участке государственной границы РФ – в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр». При досмотре товарной партии, в ходе карантинного фитосанитарного контроля, на плодах был обнаружен карантинный объект - восточная плодожорка», - отмечается в сообщении.

За попытку ввозу в страну зараженной продукции в отношении владельца груза составлен протокол.

Восточная плодожорка - насекомое, являющееся опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории РФ. Вредитель плодовых культур, поражающий плоды и молодые побеги различных розоцветных культур. Одними из факторов, сдерживающих его распространение, являются фитосанитарные меры, проводимые Россельхознадзором.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ВИШНЯ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]