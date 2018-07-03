Россельхознадзор не пропустил в РФ более 18 тонн вишни из Азербайджана

Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан запретило ввоз в Россию из Азербайджана 18,4 тонн свежей вишни, зараженной карантинным вредным объектом, сообщает ведомство.
«Партия груза была возвращена в страну-экспортера на дагестанском участке государственной границы РФ – в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр». При досмотре товарной партии, в ходе карантинного фитосанитарного контроля, на плодах был обнаружен карантинный объект - восточная плодожорка», - отмечается в сообщении.
За попытку ввозу в страну зараженной продукции в отношении владельца груза составлен протокол.
Восточная плодожорка - насекомое, являющееся опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории РФ. Вредитель плодовых культур, поражающий плоды и молодые побеги различных розоцветных культур. Одними из факторов, сдерживающих его распространение, являются фитосанитарные меры, проводимые Россельхознадзором.
Б.Рустамбеков
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