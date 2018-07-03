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Дальнее зарубежье 03.07.2018 17:15

Глава американской парламентской делегации называет продуктивными встречи с Лавровым и Володиным

Глава делегации Конгресса США Ричард Шелби заявил о том, что переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и председателем Госдумы Вячеславом Володиным прошли продуктивно.

"Это был весьма продуктивный день, мы уже провели встречу в МИДе, со спикером Госдумы, они были весьма продуктивными, это был положительный шаг в условиях весьма напряженных отношений между нашими странами", - сказал Р.Шелби журналистам во вторник.

"Скоро состоится встреча между президентом Путиным и президентом Трампом в Хельсинки, мы ее ожидаем и ожидаем, что после нее будущее будет радостным", - добавил он.

"У нас был очень длительный и честный диалог (с Володиным - ИФ) по многим вопросам. Мы не разрешили все вопросы, которые перед нами стояли, но, по крайней мере, мы общались", - заключил Р.Шелби.

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Тэги: США, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]