Глава американской парламентской делегации называет продуктивными встречи с Лавровым и Володиным

Глава делегации Конгресса США Ричард Шелби заявил о том, что переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и председателем Госдумы Вячеславом Володиным прошли продуктивно.

"Это был весьма продуктивный день, мы уже провели встречу в МИДе, со спикером Госдумы, они были весьма продуктивными, это был положительный шаг в условиях весьма напряженных отношений между нашими странами", - сказал Р.Шелби журналистам во вторник.

"Скоро состоится встреча между президентом Путиным и президентом Трампом в Хельсинки, мы ее ожидаем и ожидаем, что после нее будущее будет радостным", - добавил он.

"У нас был очень длительный и честный диалог (с Володиным - ИФ) по многим вопросам. Мы не разрешили все вопросы, которые перед нами стояли, но, по крайней мере, мы общались", - заключил Р.Шелби.