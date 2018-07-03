Алиев возлагает надежды на Трампа в карабахском урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возлагает большие надежды на усилия США в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
И.Алиев поздравил президента Дональда Трампа с Днем независимости США.
«Мы возлагаем большие надежды на США, как страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас, господин президент (Д.Трамп – ИФ), по мирному и справедливому урегулированию конфликта в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности нашей страны»,- говорится в тексте поздравления.
Он подчеркнул, что Азербайджан с нетерпением "ждет освобождения оккупированных Арменией территорий и возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к своему крову".
И.Алиев также отметил, что Азербайджан и США связывают дружеские и партнерские отношения. "Наши страны тесно и плодотворно сотрудничают в сфере безопасности, региональных вызовов и вопросе борьбы против терроризма, а также в сфере экономики", - отметил азербайджанский лидер.
Он также выразил удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и США в сфере энергетики. "Особо важным является сотрудничество в сфере энергетики. Мы удовлетворены поддержкой США наших нефтегазовых проектов, направленных на диверсификацию источников и маршрутов их экспорта. Сданный недавно в эксплуатацию Южный Газовый Коридор является вкладом в энергетическую безопасность Европы»,- подчеркнул президент.
И.Алиев пожелал Д.Трампу крепкого здоровья и успехов.
Ф.Исазаде
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