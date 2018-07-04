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Карабахский конфликт 04.07.2018 12:00

Размещение внутренних войск Армении в Карабахе усугубит урегулирование конфликта – МИД Азербайджана

Развертывание внутренних войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана является военной авантюрой и усугубит ситуацию в урегулировании карабахского конфликта, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Этот шаг нового правительства Армении является военной авантюрой и служит усугублению ситуации», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

Он напомнил, что Ереван, нарушив международное право, сосредоточил на оккупированных территориях Азербайджана большую часть личного состава и техники ВС Армении.

«Развертывание внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана служит явным свидетельством плачевного положения, в котором пребывает армянская армия, и серьёзных проблем по ее комплектации личным составом",- подчеркнул он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что столкнувшееся с серьезными трудностями в решении социально-экономических проблем страны, «популистское руководство Армении посредством нагнетания напряженности и военной риторики, пытается манипулировать общественным мнением и поддерживать свой рейтинг».

«Размещением внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана вместо того, чтобы вывести оттуда уже имеющиеся военные формирования, Армения в очередной раз наглядно демонстрирует, что является государством-оккупантом и официальный Ереван не заинтересован в урегулировании конфликта путем переговоров»,- подчеркнул Х.Гаджиев.

«Ответственность же за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Армении»,- добавил он.

Армянские СМИ со ссылкой на решение правительства этой страны сообщили о решении разместить армянские внутренние войска на оккупированных территориях Азербайджана.

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Тэги: КОНФЛИКТ, НАПРЯЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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