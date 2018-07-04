Размещение внутренних войск Армении в Карабахе усугубит урегулирование конфликта – МИД Азербайджана

Развертывание внутренних войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана является военной авантюрой и усугубит ситуацию в урегулировании карабахского конфликта, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«Этот шаг нового правительства Армении является военной авантюрой и служит усугублению ситуации», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.
Он напомнил, что Ереван, нарушив международное право, сосредоточил на оккупированных территориях Азербайджана большую часть личного состава и техники ВС Армении.
«Развертывание внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана служит явным свидетельством плачевного положения, в котором пребывает армянская армия, и серьёзных проблем по ее комплектации личным составом",- подчеркнул он.
Х.Гаджиев подчеркнул, что столкнувшееся с серьезными трудностями в решении социально-экономических проблем страны, «популистское руководство Армении посредством нагнетания напряженности и военной риторики, пытается манипулировать общественным мнением и поддерживать свой рейтинг».
«Размещением внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана вместо того, чтобы вывести оттуда уже имеющиеся военные формирования, Армения в очередной раз наглядно демонстрирует, что является государством-оккупантом и официальный Ереван не заинтересован в урегулировании конфликта путем переговоров»,- подчеркнул Х.Гаджиев.
«Ответственность же за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Армении»,- добавил он.
Армянские СМИ со ссылкой на решение правительства этой страны сообщили о решении разместить армянские внутренние войска на оккупированных территориях Азербайджана.
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