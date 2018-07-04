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Транспорт и связь 04.07.2018 17:11

Кабмин Азербайджана увеличил число предприятий, входящих в структуру Каспийского пароходства

Кабинет министров Азербайджана увеличил число предприятий, входящих в структуру ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (АКМП), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Решением кабмина, внесены изменения в постановление правительства об утверждении Устава и структуры АКМП от 24 января 2014 года.

В соответствии с изменениями, в структуру пароходства включены: ООО «Яхт Клуб», ООО «Поликлиника моряков», ООО «Denizci temir-tikinti».

ЗАО Каспар создано распоряжением президента от 22 октября 2013 года путем объединения и реорганизации Азербайджанского Государственного Каспийского морского пароходства и Каспийского морского нефтяного флота компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПАР, СТРУКТУРА, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]