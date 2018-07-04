Кабмин Азербайджана увеличил число предприятий, входящих в структуру Каспийского пароходства

Кабинет министров Азербайджана увеличил число предприятий, входящих в структуру ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (АКМП), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Решением кабмина, внесены изменения в постановление правительства об утверждении Устава и структуры АКМП от 24 января 2014 года.

В соответствии с изменениями, в структуру пароходства включены: ООО «Яхт Клуб», ООО «Поликлиника моряков», ООО «Denizci temir-tikinti».

ЗАО Каспар создано распоряжением президента от 22 октября 2013 года путем объединения и реорганизации Азербайджанского Государственного Каспийского морского пароходства и Каспийского морского нефтяного флота компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Н.Аббасова