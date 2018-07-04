Азербайджан проведет международный аудит энергосистемы страны - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил обеспечить международный аудит энергосистемы страны, которая вышла во вторник из-за аварии на Мингечевирской ТЭС.

"План действий должен быть подготовлен с целью не допустить повторения таких аварий и паралича всей энергосистемы страны. В этот план действий нужно включить пункт о проведении международного аудита Мингечевирской ТЭС, а также всей энергосистемы страны. Для этого необходимо привлечь авторитетную международную компанию", - сказал И.Алиев в среду на совещании по ситуации в энергосистеме страны.

С инициативой проведения международного аудита Мингечевирской ТЭС выступил глава МЧС Азербайджана Кемалледдин Гейдаров.

Президент также выразил признательность Российской Федерации и Грузии за оказанную поддержку в данной ситуации. "У нас с этими странами налажены дружеские отношения и во время аварийных ситуаций, мы также оказываем этим странам свою помощь. Пользуясь случаем, я благодарен России и Грузию за оказанную помощь", - добавил глава государства.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Ф.Исазаде