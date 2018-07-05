Рубль растет к доллару и снижается к евро на опасениях разрастания мировых торговых споров

Доллар США снижается, евро укрепляется на "Московской бирже" в четверг днем; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения американской валюты на опасениях разрастания торговой войны между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,03 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,79 руб./EUR1, поднявшись на 12,5 копейки (ранее в ходе торгов евро превышал отметку 74 руб./EUR1 впервые с 21 июня). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 5,79 копейки - до 67,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 июля на 3,37 копейки, до 63,2604 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,44 копейки, до 73,9641 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся снижению доллара США на мировом валютном рынке (к середине дня индекс ICE, отслеживающий стоимость американской валюты к корзине шести мировых валют, подешевел на 0,2%, до 94,01 пункта). Основным негативным фактором для инвесторов остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. В пятницу вступают в силу пошлины на импорт в США китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее американский президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры, но пока воздерживается от каких-либо действий.

Поддержку рублю оказывают и цены на нефть, которые немного повышаются в ожидании данных о запасах. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,1% - до $78,32 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,69% - до $74,65 за баррель.

Как стало известно накануне, Американский институт нефти (API) сообщил о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,51 млн баррелей.

Официальный отчет американского министерства энергетики из-за праздника будет обнародован на день позже обычного, в 18:00 МСК четверга. Эксперты в среднем ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти в США на 5,17 млн баррелей.

"Российская валюта наряду с прочими валютами emerging markets в ближайшие дни может испытать на себе усиление глобального неприятия риска. Остающиеся высокими нефтяные цены, хотя и будут поддерживать рубль, но все же снизят свое позитивное влияние, поскольку инвесторам предстоит оценить сигналы ФРС (по итогам прочтения июньского протокола американского регулятора) и статистику по рынку труд США. И, что более важно, оценить вероятные дальнейшие шаги в торговом противостоянии США и КНР. На фоне этого рисковые активы имеют небольшие шансы вернуть к себе благосклонность инвесторов. Тем не менее, если тема торговых войн найдет отражение в "минутках" ФРС и будет отмечена как фактор обеспокоенности, позиции доллара США пошатнутся, что позитивно для emerging markets валют", - говорит аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Вторую неделю подряд на российском валютном рынке наблюдается слабая динамика, которая определяется полной неопределенностью дальнейшего поведения рубля в кратко- и среднесрочной перспективе. С одной стороны, негативным фактором для рубля является нервозность на мировых рынках, приводящая к оттоку капитала с развивающихся рынков и остающееся санкционное давление со стороны Запада. С другой стороны, высокие цены на нефть поддерживают бюджетные поступления на достаточном уровне, а покупки нерезидентов и Минфина с лихвой компенсируются предложением валюты со стороны экспортеров. Любое отклонение этих противоположных факторов в ту или иную сторону может привести к более динамичному движению котировок", - полагает шеф-дилер по валютным операциям Оргбанка Александр Королев.

"Рубль торгуется в рамках средней динамики высокодоходных валют и не проявляет самостоятельности. Нефтяной рынок остается ключевым ориентиром, где котировки держатся вблизи локальных максимумов и слабо реагируют на заявления президента США о договоренностях с Саудовской Аравией нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Среди внутренних событий стоит выделить объемы покупок валюты Минфином на июль, которые оказались меньше как ожидаемых нами значений, так и июньских цифр. Однако для рубля это вряд ли окажется существенным фактором в пользу роста", - подчеркивает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросли на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,29% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,4% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой - 7,42% и 7,38% годовых соответственно.