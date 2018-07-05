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Внешняя политика 05.07.2018 17:40

Баку и Пхеньян обсудили Карабах и ситуацию на Корейском полуострове – МИД Азербайджана

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) будет представлена в 2019 году в Баку на XVIII саммите Движения неприсоединения.

Посол Азербайджана в КНДР с резиденцией в Пекине Акрам Зейналлы вручил верительные грамоты председателю президиума Верховного народного собрания Ким Ён Наму, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи было отмечено, КНДР будет представлена на XVIII саммите Движения неприсоединения на соответствующем уровне», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации МИД, А.Зейналлы и К.Нам обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках председательства Азербайджана в 2019-2022гг. в Движении неприсоединения.

«Собеседники также обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и шагам, предпринимаемым для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове», - говорится в сообщении.

В тот же день, А.Зейналлы обсудил перспективы развития двусторонних связей с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

Ф.Исазаде

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Тэги: КНДР, ПОСОЛ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]