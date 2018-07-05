Баку и Пхеньян обсудили Карабах и ситуацию на Корейском полуострове – МИД Азербайджана

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) будет представлена в 2019 году в Баку на XVIII саммите Движения неприсоединения.

Посол Азербайджана в КНДР с резиденцией в Пекине Акрам Зейналлы вручил верительные грамоты председателю президиума Верховного народного собрания Ким Ён Наму, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи было отмечено, КНДР будет представлена на XVIII саммите Движения неприсоединения на соответствующем уровне», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации МИД, А.Зейналлы и К.Нам обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках председательства Азербайджана в 2019-2022гг. в Движении неприсоединения.

«Собеседники также обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и шагам, предпринимаемым для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове», - говорится в сообщении.

В тот же день, А.Зейналлы обсудил перспективы развития двусторонних связей с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

Ф.Исазаде