ЕС обусловил оказание финансовой помощи Молдавии выполнением ряда политических условий - Могерини

Продолжение макрофинасовой помощи Молдавии со стороны Европейского союза будет зависеть от выполнения страной ряда политических условий, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На заседании Европарламента в четверг Ф.Могерини выразила "серьезную озабоченность ситуацией в Молдавии".

"Признание выборов мэра Кишинева недействительными посредством непрозрачного решения суда означает, что столицей республики будет управлять администрация, которая не была избрана путем демократического голосования", - констатировала она.

Представитель ЕС подчеркнула, что это решение - "чрезвычайно негативный сигнал в контексте приближающихся парламентских выборов, которые должны быть транспарентными и основанными на доверии, являясь одним из ключевых механизмов демократии".

"Наша позиция по этому поводу была четко обозначена еще в феврале в выводах Совета по иностранным делам ЕС: новая избирательная система в Молдавии не отвечает рекомендациям международных партнеров, в частности Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - подчеркнула Ф.Могерини.

По словам политика, "предоставление макрофинасовой помощи Молдавии было основано на ряде условий, экономических и политических, и если первые Молдавия выполнила, то вторые нет. Именно с этим связано решение о приостановке первого транша макрофинансовой поддержки".

"Под политическими условиями подразумеваются гарантии эффективности демократических механизмов, поддержка и соблюдение принципов правового государства, прав и свобод граждан", - сказала глава европейской дипломатии.

По ее словам, "ЕС никогда не добивался политического влияния, фокусируясь только на реформах, которые необходимы Молдавии, обеспечат экономическое развитие, превосходство закона, независимость юстиции".

"В сложившейся ситуации в РМ проходят мирные протесты, связанные с непризнанием выборов, и это законное право граждан, поэтому мы будем внимательно наблюдать, чтобы свобода и безопасность участников этих акций неукоснительно соблюдалась", -подчеркнула Ф.Могерини.

Она также отметила, что "журналисты должны свободно делать свою работу, и ЕС продолжит поддержку независимых СМИ, и мониторинг ситуации с распространением дезинформации в РМ".

"Надеюсь, власти республики сумеют найти выход из ситуации с непризнанием выборов, выполнят условия, от которых будет зависеть продолжение финансовой поддержки ЕС, и надеюсь, что им это удастся быстро, так как Молдавия - это не просто наш сосед, но партнер и друг", - заключила Ф.Могерини.

Как сообщалось ранее, Европарламент принял в четверг резолюцию по Молдавии. В документе осуждается решение об аннулировании результатов выборов в Кишиневе. Европарламент потребовал от Еврокомиссии приостановить выделение бюджетной помощи Молдавии до выполнения политических условий и соблюдения правил демократии.