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Оборона 06.07.2018 11:57

Ракетную бригаду в Курске перевооружают на комплексы "Искандер"

Ракетную бригаду 20-й общевойсковой армии Западного военного округа перевооружают на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщил командующий армией генерал-майор Андрей Иванаев.

"В ближайшем будущем новое качество получит и наше ракетное соединение, которое по итогам комплексной проверки признано лучшим соединением 2017 года в армии. В конце 2018 года ракетчики получат на вооружение новый тип оперативно-тактических комплексов - "Искандер-М", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По данным открытых источников, 448-я ракетная бригада 20-й общевойсковой армии дислоцирована в Курске.

20-ю армию считают самым крупным общевойсковым формированием в Вооруженных силах РФ. Штаб 20-й армии расположен в Воронеже.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Как сообщал "Интерфакс", в скором времени должно завершиться переоснащение ракетных бригад сухопутных войск РФ с оперативно-тактических комплексов "Точка-У" на современные "Искандер-М".

В мае стало известно о перевооружении на комплексы "Искандер" ракетной бригады в Калининградской области.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТЫ, БРИГАДА, ИСКАНДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]