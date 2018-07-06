Ракетную бригаду 20-й общевойсковой армии Западного военного округа перевооружают на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщил командующий армией генерал-майор Андрей Иванаев.
"В ближайшем будущем новое качество получит и наше ракетное соединение, которое по итогам комплексной проверки признано лучшим соединением 2017 года в армии. В конце 2018 года ракетчики получат на вооружение новый тип оперативно-тактических комплексов - "Искандер-М", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".
По данным открытых источников, 448-я ракетная бригада 20-й общевойсковой армии дислоцирована в Курске.
20-ю армию считают самым крупным общевойсковым формированием в Вооруженных силах РФ. Штаб 20-й армии расположен в Воронеже.
"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
Как сообщал "Интерфакс", в скором времени должно завершиться переоснащение ракетных бригад сухопутных войск РФ с оперативно-тактических комплексов "Точка-У" на современные "Искандер-М".
В мае стало известно о перевооружении на комплексы "Искандер" ракетной бригады в Калининградской области.
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