Азербайджан и Австрия будут сотрудничать в сфере кадастра недвижимости

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана и Федеральный орган по метрологии Австрии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает ГКИВ.

Документ подписали в Вене руководитель ГКИВ Керем Гасанов и глава Федерального органа по метрологии Австрии Вернер Хофман.

Меморандум предусматривает взаимопомощь в усовершенствовании законодательства в сфере кадастра недвижимости и системе географических данных, обмен опытом и информацией, оказание консультативных услуг.

"Одной из основных целей меморандума также является использование положительных аспектов опыта двух стран в данном направлении и повышение профессионального уровня сотрудников", - подчеркивается в сообщении.

Б.Рустамбеков