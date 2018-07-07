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ТЭК 07.07.2018 16:33

Министр нефти Ирана счел "оскорблением" требования Трампа к странам-членам ОПЕК

Министр нефти Ирана Бижан Зангане обвинил президента США Дональда Трампа в попытках оказывать давление на ОПЕК.

"Указания Трампа в адрес ОПЕК - увеличивать добычу (нефти - ИФ) - это большое оскорбление для правительств и народов, и это дестабилизирует рынок", - заявил министр иранскому государственному телевидению.

Он добавил, что показатели добычи Ираном нефти и его нефтяной экспорт не изменились, несмотря на давление США.

США в мае заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и о восстановлении санкционного режима против Тегерана: в частности, в Вашингтоне объявили о намерении способствовать максимальному снижению иранского нефтяного экспорта.

Санкции США против Ирана, которые вступают в силу в ноябре этого года, могут привести к сокращению иранского экспорта нефти, по оценкам наблюдателей, примерно на 1 млн баррелей. При этом в июне страны ОПЕК и присоединившиеся к ним страны-производители согласились увеличить производство на те же 1 млн баррелей в день.

В свою очередь Д.Трамп ранее обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами.

Также в июле стало известно, что Д.Трамп предложил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу ас-Сауду увеличить добычу нефти.

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, ТРАМП, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]