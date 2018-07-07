Министр нефти Ирана Бижан Зангане обвинил президента США Дональда Трампа в попытках оказывать давление на ОПЕК.
"Указания Трампа в адрес ОПЕК - увеличивать добычу (нефти - ИФ) - это большое оскорбление для правительств и народов, и это дестабилизирует рынок", - заявил министр иранскому государственному телевидению.
Он добавил, что показатели добычи Ираном нефти и его нефтяной экспорт не изменились, несмотря на давление США.
США в мае заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и о восстановлении санкционного режима против Тегерана: в частности, в Вашингтоне объявили о намерении способствовать максимальному снижению иранского нефтяного экспорта.
Санкции США против Ирана, которые вступают в силу в ноябре этого года, могут привести к сокращению иранского экспорта нефти, по оценкам наблюдателей, примерно на 1 млн баррелей. При этом в июне страны ОПЕК и присоединившиеся к ним страны-производители согласились увеличить производство на те же 1 млн баррелей в день.
В свою очередь Д.Трамп ранее обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами.
Также в июле стало известно, что Д.Трамп предложил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу ас-Сауду увеличить добычу нефти.
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