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Дальнее зарубежье 07.07.2018 19:35

Истребитель "МиГ-21" ВВС Румынии разбился во время показательных выступлений , пилот погиб

Истребитель "МиГ-21" ВВС Румынии потерпел крушение в ходе показательных выступлений в субботу.

Катастрофа произошла во время показательного полёта на "День открытых дверей" на базе ВВС Борча на юге Румынии. Самолёт упал недалеко от базы, при ударе о землю произошел взрыв. Управлявший самолетом лейтенант Флорин Ротару погиб, сообщили румынские СМИ.

Министерство национальной обороны Румынии начало расследование авиакатастрофы, сформирована специальная комиссия, которая выяснит все обстоятельства произошедшего.

Министерство официально подтвердило гибель пилота.

Офицеру было 36 лет, он был главным пилотом 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетешти.

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Тэги: РУМЫНИЯ, МИГ, АВИАКАТАСТРОФА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]