Истребитель "МиГ-21" ВВС Румынии потерпел крушение в ходе показательных выступлений в субботу.
Катастрофа произошла во время показательного полёта на "День открытых дверей" на базе ВВС Борча на юге Румынии. Самолёт упал недалеко от базы, при ударе о землю произошел взрыв. Управлявший самолетом лейтенант Флорин Ротару погиб, сообщили румынские СМИ.
Министерство национальной обороны Румынии начало расследование авиакатастрофы, сформирована специальная комиссия, которая выяснит все обстоятельства произошедшего.
Министерство официально подтвердило гибель пилота.
Офицеру было 36 лет, он был главным пилотом 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетешти.
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