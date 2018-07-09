Пожары прошли свыше 1 млн га тайги в Сибири

Свыше 200 лесных пожаров общей площадью порядка 1,2 млн га действуют в труднодоступных массивах Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, сообщается в сводке госпредприятие "Авиалесохрана" на понедельник.
"На труднодоступных, удаленных, ненаселенных землях лесного фонда на территории РФ находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 231 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1 209 491 га, по которым прекращены работы по тушению", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте учреждения.
Из них более 900 тыс. га - тайга в Якутии, где действует 80 пожаров. Еще 127 пожаров на площади 256 тыс. га действует в Красноярском крае, 18 пожаров зафиксировано на площади 38,6 тыс. га в Иркутской области, есть очаги также на Дальнем Востоке. Все перечисленные пожары решено не тушить, поскольку они не угрожают населенным пунктам, а затраты на тушение будут выше потенциального вреда.
Между тем, объединенная группировка из 1,5 тыс. человек, 190 единиц техники и 62 воздушных судов продолжает борьбу с огнем на 51 лесном пожаре на площади свыше 61 тыс. га в Сибири и на Дальнем Востоке. В том числе лесные пожарные пытаются остановить возгорание в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае - огонь там фиксировался на площади 6,6 тыс. га.
В Якутии, Тыве и Красноярском крае действует режим ЧС.
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