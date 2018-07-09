Лидер французской партии "Национальное объединение" (предыдущее название - "Национальный фронт") Марин Ле Пен в понедельник вновь подвергла критике решение следователей лишить ее партию государственных дотаций на сумму в 2 млн евро.

"Это настоящее нападение на демократию", - сказала М.Ле Пен в эфире телеканала БФМ-ТВ.

По ее словам, это решение не опирается "ни на один законный критерий, который мог бы позволить осуществить подобную конфискацию (средств - ИФ)".

Накануне лидер "Национального объединения" назвала подобную меру "политическим убийством главной оппозиционной партии". Она заявила, что теперь у партии могут возникнуть серьезные финансовые проблемы.

"С августа партия не сможет выплачивать зарплату своим сотрудникам", - отметила М.Ле Пен.

В воскресенье парижские судебные следователи постановили удержать 2 млн евро из фонда дотаций, которые "Национальное объединение" должно было получить в рамках закона о государственном финансировании политических организаций Франции.

Французские СМИ отмечают, что это решение связано с разбирательствами о растрате М.Ле Пен средств Европарламента на фиктивное трудоустройство своих помощников в то время, как она была депутатом в Европарламенте. В июне базирующийся в Люксембурге суд Европейского союза подтвердил, что М.Ле Пен обязана возместить Европарламенту 300 тыс. евро.

Лидера французских ультраправых обвиняют в том, что она назначала сотрудников своей партии парламентскими помощниками и выплачивала им зарплаты из бюджета Европарламента. При этом этим люди фактически не выполняли работу по линии Европейского парламента.