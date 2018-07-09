Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник принес присягу и вновь вступил в должность президента Турции, сообщает агентство "Анадолу".
Церемония состоялась в здании парламента в Анкаре.
После принесения присяги Р.Эрдоган направится в мавзолей основателя Турецкого Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Торжественная церемония вступления Р.Эрдогана в должность пройдет позднее в президентском дворце в Анкаре. Турецкие СМИ сообщают, что на инаугурации в президентском дворце будут присутствовать главы 22 государств, также на инаугурации присутствуют вице-президенты, спикеры парламентов и министры из разных стран. Российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
После церемонии инаугурации, как ожидается, пройдет торжественный ужин с участием иностранных политиков.
По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности, вице-президентов и министров.
Ожидается, что в понедельник после утверждения нового состава кабинета министров, будет отменен режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после попытки государственного переворота.
Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране.
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