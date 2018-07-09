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Регион 09.07.2018 17:51

Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник принес присягу и вновь вступил в должность президента Турции, сообщает агентство "Анадолу".

Церемония состоялась в здании парламента в Анкаре.

После принесения присяги Р.Эрдоган направится в мавзолей основателя Турецкого Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Торжественная церемония вступления Р.Эрдогана в должность пройдет позднее в президентском дворце в Анкаре. Турецкие СМИ сообщают, что на инаугурации в президентском дворце будут присутствовать главы 22 государств, также на инаугурации присутствуют вице-президенты, спикеры парламентов и министры из разных стран. Российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

После церемонии инаугурации, как ожидается, пройдет торжественный ужин с участием иностранных политиков.

По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности, вице-президентов и министров.

Ожидается, что в понедельник после утверждения нового состава кабинета министров, будет отменен режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после попытки государственного переворота.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]