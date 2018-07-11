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Дальнее зарубежье 11.07.2018 12:47

Напавшие на административное здание в афганском Джелалабаде боевики взяли заложников - СМИ

Террористы, атаковавшие в среду утром управление образования в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, взяли в заложники гражданских лиц, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.

Район оцеплен, к месту инцидента были подтянуты подразделения силовых структур.

Пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хугьяни сообщил местным СМИ, что в результате атаки террористов, по предварительным данным, погибли два человека, пять получили ранения.

Очевидцы сообщали о том, что в районе боестолкновения слышны взрывы.

Неизвестная вооруженная группа напала на управление образования региона примерно в 9:20 по местному времени (7:50 мск). Сначала был совершен взрыв у входа на территорию управления, затем группа вооруженных боевиков ворвалась на территорию и вступила в бой с охраной.

В настоящее время на территории управления идет бой сотрудников полиции с экстремистами.

Это третье нападение боевиков в Джелалабаде с начала июля. В ходе первого нападения 1 июля от взрыва погиб один человек, в минувший вторник жертвами нападения террориста-смертника стали 12 человек.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, НАПАДЕНИЕ, ЗАЛОЖНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]