Напавшие на административное здание в афганском Джелалабаде боевики взяли заложников - СМИ

Террористы, атаковавшие в среду утром управление образования в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, взяли в заложники гражданских лиц, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
Район оцеплен, к месту инцидента были подтянуты подразделения силовых структур.
Пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хугьяни сообщил местным СМИ, что в результате атаки террористов, по предварительным данным, погибли два человека, пять получили ранения.
Очевидцы сообщали о том, что в районе боестолкновения слышны взрывы.
Неизвестная вооруженная группа напала на управление образования региона примерно в 9:20 по местному времени (7:50 мск). Сначала был совершен взрыв у входа на территорию управления, затем группа вооруженных боевиков ворвалась на территорию и вступила в бой с охраной.
В настоящее время на территории управления идет бой сотрудников полиции с экстремистами.
Это третье нападение боевиков в Джелалабаде с начала июля. В ходе первого нападения 1 июля от взрыва погиб один человек, в минувший вторник жертвами нападения террориста-смертника стали 12 человек.
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