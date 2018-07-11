Россия не поддержит итоговую декларацию ПА ОБСЕ из-за антироссийских резолюций

Российская делегация в ПА ОБСЕ не будет голосовать за итоговую декларацию из-за вошедших в нее трех антироссийских резолюций, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Считаю, что наша совместная работа на этой сессии позволила принять целый ряд объективных и справедливых решений, которые действительно способствуют укреплению безопасности и доверия на нашем континенте между всеми странами, входящими в ОБСЕ. В то же время Российская Федерация не согласна с тремя резолюциями, которые рассматривались на этой сессии, из-за их предвзятости по отношению к нашей стране. Такой подход мы считаем недопустимым, дискредитирующим авторитет самой организации", - сказал П.Толстой, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.
"К сожалению, все три антироссийские резолюции не имеют никакого отношения к реальности. Пора заканчивать эту истерику и заниматься нормальной, конструктивной работой в интересах именно безопасности и сотрудничества в Европе, мы возражаем против этих трех резолюций, в связи с этим будем голосовать против нашей общей декларации, хотя она и содержит много полезных и правильных пунктов", - подчеркнул он.
Он отметил, что парламентарии должны исходить из фактов, а не из слухов или "fake news и пропагандистских заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью".
Он отметил, что в одной из резолюций речь идет про Крым. "До сих пор мы слышим игнорирование воссоединение Крыма с Россией. Мы понимаем, что нужно 20-30 лет, чтобы европейцы к этому привыкли: не все сразу привыкли и к объединенной Германии. Ничего, это пройдет", - сказал он.
При этом Парламентская Ассамблея ОБСЕ, которая в эти дни завершает свою работу в Берлине, в ходе пленарного заседания приняла также российскую резолюцию "О взаимосвязанности и сопряжении интеграционных процессов в регионе ОБСЕ", отмечается в сообщении.
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