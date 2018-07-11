Россельхознадзор не пустил в РФ почти 19 тонн зараженных персиков и нектаринов из Азербайджана

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан запретили ввоз в Россию из Азербайджана 18,8 тонны персиков и нектаринов, зараженной карантинным вредителем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, партия груза была задержана на дагестанском участке государственной границы РФ - в пункте пропуска "Яраг-Казмаляр".

При досмотре товарной партии в ходе карантинного фитосанитарного контроля на плодах был обнаружен карантинный объект - восточная плодожорка. Наличие вредителя также подтверждено заключением Дагестанского филиала ФГБУ "ВНИИКР".