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АПК 11.07.2018 14:52

Россельхознадзор не пустил в РФ почти 19 тонн зараженных персиков и нектаринов из Азербайджана

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан запретили ввоз в Россию из Азербайджана 18,8 тонны персиков и нектаринов, зараженной карантинным вредителем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, партия груза была задержана на дагестанском участке государственной границы РФ - в пункте пропуска "Яраг-Казмаляр".

При досмотре товарной партии в ходе карантинного фитосанитарного контроля на плодах был обнаружен карантинный объект - восточная плодожорка. Наличие вредителя также подтверждено заключением Дагестанского филиала ФГБУ "ВНИИКР".

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Тэги: РОССИЯ, ФРУКТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]