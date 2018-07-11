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Бизнес и законодательство 11.07.2018 15:13

Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом оцениваются в $2,2 млрд

Суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости за рубежом по состоянию на 31 мая 2018 года оцениваются в $2,2 млрд, сообщил заместитель исполнительного директора фонда Исрафил Мамедов.

"По состоянию на 31 мая 2018 года ГНФАР направил на приобретение недвижимости за рубежом $2,2 млрд. Из указанной суммы 73% составили прямые инвестиции, 27% - инвестиции, вложенные косвенным путем", - сказал И.Мамедов.

Как сообщалось, на конец 2017 года объем инвестиций ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом оценивался в $1,9 млрд. Таким образом, суммарные инвестиции фонда в зарубежную недвижимость за январь-май 2018 года увеличились на 15,7%.

С 2012 года Госнефтефонд вложил инвестиции в приобретение недвижимости в Лондоне, Москве, Париже, Милане, Сеуле, Токио. Кроме того, ГНФАР инвестировал средства в ряд фондов по недвижимости, управляемых PGIM Real Estate, AXA Investment Management, PAG Real Estate, E-Shang Redwood, Gaw Capital Partners, BlackStone Real Estate, Walton Street Capital и Blackrock Fund Managers Limited.

Кроме того, ГНФАР совместно с фондами PGIM Real Estate, Blackrock Fund Managers Limited, Walton Street Capital и Gaw Capital Partners осуществил совместные инвестиции в ряд объектов недвижимости.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, НЕДВИЖИМОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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