Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом оцениваются в $2,2 млрд

Суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости за рубежом по состоянию на 31 мая 2018 года оцениваются в $2,2 млрд, сообщил заместитель исполнительного директора фонда Исрафил Мамедов.

"По состоянию на 31 мая 2018 года ГНФАР направил на приобретение недвижимости за рубежом $2,2 млрд. Из указанной суммы 73% составили прямые инвестиции, 27% - инвестиции, вложенные косвенным путем", - сказал И.Мамедов.

Как сообщалось, на конец 2017 года объем инвестиций ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом оценивался в $1,9 млрд. Таким образом, суммарные инвестиции фонда в зарубежную недвижимость за январь-май 2018 года увеличились на 15,7%.

С 2012 года Госнефтефонд вложил инвестиции в приобретение недвижимости в Лондоне, Москве, Париже, Милане, Сеуле, Токио. Кроме того, ГНФАР инвестировал средства в ряд фондов по недвижимости, управляемых PGIM Real Estate, AXA Investment Management, PAG Real Estate, E-Shang Redwood, Gaw Capital Partners, BlackStone Real Estate, Walton Street Capital и Blackrock Fund Managers Limited.

Кроме того, ГНФАР совместно с фондами PGIM Real Estate, Blackrock Fund Managers Limited, Walton Street Capital и Gaw Capital Partners осуществил совместные инвестиции в ряд объектов недвижимости.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова