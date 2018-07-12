Азербайджанское судно «Иргиз» привлечено к операциям в казахстанском секторе Каспия

Буксирно-снабженческое судно «Иргиз» Каспийской морской нефтяной флотилии (КМНФ) ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (АКМП) привлечено к работам в казахстанском секторе Каспийского моря, говорится в сообщении АКМП.

«Судно «Иргиз» выполняет буксирно-снабженческие работы в рамках проекта «Жамбул». Заказчиком работ выступает компания Seven Mile Shipping Limited», - отмечается в информации.

По данным АКМП, участие пароходства в крупных проектах помимо притока иностранной валюты в страну является позитивным фактором с точки зрения развития сотрудничества и приобретения международного опыта.

КМНФ предоставляет услуги по комплексному обеспечению процессов нефтедобычи в Каспийском море, в том числе по строительству морских оснований, эстакад, прокладке нефтегазовых трубопроводов, геологоразведочные услуги и т.д. Флотилия располагает специализированными судами различного типа.

Н.Аббасова