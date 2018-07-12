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Регион 12.07.2018 19:44

Бывший премьер Турции стал спикером парламента страны

Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым избран спикером парламента Турции, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

Газета "Дейли сабах" отмечает, спикер парламента в Турции является "вторым по степени важности государственным чиновником".

Выборы спикера проводились тайным голосованием в три этапа.

На первом этапе, по данным газеты "Дейли сабах", Б. Йылдырым, кандидат от правящей Партии справедливости и развития, получил 331 голос в 600-местном парламенте. Кандидат от Республиканской народной партии Эрдоган Топрак набрал 134 голоса, кандидат от Демократической партии народов Мерал Даныш Бешташ получила 65 голосов, кандидат от "Хорошей партии" Хайреттин Нухоглу - 43 голоса, а кандидат от "Партии счастья" Джихангрир Ислам - четыре голоса. Еще четыре голоса были признаны недействительными.

Во втором раунде голосования Б. Йылдырым получил 336 голосов, а его оппонент Э.Топрак - 131 голос. В третьем раунде Б. Йылдырым получил 335 голосов из 301 необходимого для того, чтобы получить позицию спикера парламента.

Б. Йылдырым был премьер-министром Турции с мая 2016 года по июль 2018 года.

Должность премьера в Турции была упразднена после перехода Турции с парламентской на президентскую систему правления.

Прежде спикером парламента Турции был Исмаил Кахраман.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИТИК, ПАРЛАМЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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