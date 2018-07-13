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Макроэкономика 13.07.2018 11:58

ФРГ отказалась утвердить выдачу Греции последнего транша кредитов из программы помощи

Германия отказалась одобрить перечисление Греции последнего транша в размере 15 млрд евро из программы помощи после того, как Афины отложили повышение налога с продаж на островах, серьезно пострадавших от наплыва мигрантов.

Министры финансов еврозоны одобрили выделение последней порции кредитов Греции в ходе встречи в Брюсселе, прошедшей в четверг.

Германия, однако, отказалась утвердить соглашение.

Такое решение было принято властями ФРГ после того как премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в конце июня об отсрочке планировавшегося на это лето повышения налога с продаж на пяти островах в Эгейском море, пострадавших из-за миграционного кризиса.

А.Ципрас объявил об отсрочке введения налога с продаж на островах после достижения договоренностей о миграционной политике с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Греция и Испания, в отличие от других европейских стран, согласились забирать назад мигрантов, зарегистрировавшихся в системе индентификации беженцев Eurodac на их территории и пытающихся выехать в другие европейские страны.

Это соглашение стало очень важным для А.Меркель, поскольку позволило ей избежать политического кризиса в ФРГ.

Потерянная выручка в результате отсрочки введения налога составит лишь 28 млн евро, однако Германия настаивает, что Афины должны найти возможности для покрытия этой суммы, в частности, за счет сокращения оборонных расходов, пишет газета The Wall Street Journal.

"Мы все знаем, что эта сумма невелика", - заявил глава Европейского стабилизационного фонда (ESM) Клаус Реглинг.

По его словам, греческие власти пообещали поднять НДС позднее в этом году, чтобы компенсировать потерянную выручку.

"Это важный шаг, который, я надеюсь, позволит и Германии одобрить очередной платеж", - отметил К.Реглинг.

Срок действия программы помощи Греции истекает 21 августа, что станет символическим концом европейского долгового кризиса, поставившего ранее на грань выживания единую европейскую валюту, пишет WSJ.

В прошлом месяце министры финансов государств еврозоны договорились ослабить долговую нагрузку Греции, чтобы страна смогла обслуживать долг в ближайшие несколько лет.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, КРЕДИТЫ, ОТКАЗ


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