Азербайджан заинтересован в совместном производстве с Ираном лекарственных препаратов – глава Минэкономики

Азербайджан готов наладить сотрудничество с различными иранскими производителями лекарственных препаратов, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«На территории Пираллахинского промышленного парка совместно с иранской компанией идет строительство завода «Caspian Pharmed» по производству фармацевтической продукции. Тем не менее, Азербайджан может наладить сотрудничество и с другими производителями лекарственных препаратов», - сказал Ш.Мустафаев на встрече с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Сеидом Хасаном Газизаде Хашеми.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы по сотрудничеству в сфере медицинских исследований, подготовке медицинских кадров, аренда Ираном одной из частных клиник в Азербайджане.
Б.Рустамбеков
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