CFTC выплатит рекордное вознаграждение информатору о нарушениях в JPMorgan - $30 млн

Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США выплатит рекордное вознаграждение информатору, который сообщил ей о конфликтах интересов в крупнейшем американском банке JPMorgan Chase & Co., пишет The Wall Street Journal.

Сумма вознаграждения составит $30 млн.

Экс-юрист Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США Эдвард Сидл, который теперь проводит расследования в сфере управления инвестициями, сообщил WSJ, что он уведомил регуляторов (и CFTC, и SEC) о нарушениях и вел соответствующие дела.

SEС предварительно утвердила вознаграждение Э.Сидла в размере $48 млн. Теперь эту сумму должны одобрить руководители комиссии.

По словам Э.Сидла, он проводит многие расследования потенциальных нарушений в сфере инвестиций "не совсем бесплатно, но за частичный гонорар", и вознаграждения регуляторов подтверждают успешность такого подхода.

SEC и CFTC отказались прокомментировать информацию о личности осведомителя, хотя CFTC опубликовала пресс-релиз о факте выплаты рекордного вознаграждения неназванному лицу. Законодательство США обязывает регуляторов сохранять анонимность информаторов. И если бы Э.Сидл не рассказал о себе сам, ему, скорее всего, удалось бы остаться неизвестным, поскольку в пресс-релизах регуляторов нет даже указания на конкретное разбирательство.

Дело JPMorgan началось в 2011 году, когда Э.Сидл впервые получил информацию о нарушениях. Private bank и подразделение по управлению состояниями банка не уведомляли клиентов о существующих конфликтах интересов в отношении фондов и акций, в которые инвестировались клиентские средства. В декабре 2015 года банк выплатил SEC $267 млн за прекращение расследования.

CFTC была вовлечена в процесс, поскольку часть клиентских средств была инвестирована в ценные бумаги, связанные с сырьевыми рынками. В рамках досудебного урегулирования претензий JPMorgan выплатил CFTC $100 млн.