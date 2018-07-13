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Бизнес и законодательство 13.07.2018 13:05

Минналогов Азербайджана изучает возможность снижения налогового бремени для бизнеса - министр

Министерство налогов Азербайджана рассматривает возможность снижения налогового бремени для предпринимателей, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Мы рассматриваем возможность снижения и оптимизации ставок налогов, что в свою очередь приведет к снижению налогового бремени. Эти реформы позволят бороться с неформальной занятостью, обеспечить прозрачность и повысить степень добровольного выполнения налоговых обязательств», - сказал М.Джаббаров на встрече с членами Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (АНК).

Министр отметил, что новая налоговая система позволит создать для предпринимателей "прогнозируемую и прозрачную налоговую среду".

М.Джаббаров также сообщил, что одним из важных институциональных новшеств в структурных реформах министерства, является создание нового апелляционного института. «Эта структура будет способствовать повышению доверия налогоплательщиков путем объективного и справедливого урегулирования спорных вопросов, возникших между налогоплательщиками и налоговыми органами», - сказал министр.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИННАЛОГОВ, НАЛОГИ, БРЕМЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]