Минналогов Азербайджана изучает возможность снижения налогового бремени для бизнеса - министр

Министерство налогов Азербайджана рассматривает возможность снижения налогового бремени для предпринимателей, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Мы рассматриваем возможность снижения и оптимизации ставок налогов, что в свою очередь приведет к снижению налогового бремени. Эти реформы позволят бороться с неформальной занятостью, обеспечить прозрачность и повысить степень добровольного выполнения налоговых обязательств», - сказал М.Джаббаров на встрече с членами Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (АНК).

Министр отметил, что новая налоговая система позволит создать для предпринимателей "прогнозируемую и прозрачную налоговую среду".

М.Джаббаров также сообщил, что одним из важных институциональных новшеств в структурных реформах министерства, является создание нового апелляционного института. «Эта структура будет способствовать повышению доверия налогоплательщиков путем объективного и справедливого урегулирования спорных вопросов, возникших между налогоплательщиками и налоговыми органами», - сказал министр.

Б.Рустамбеков