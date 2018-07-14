Экс-премьера Пакистана Шарифа и его дочь арестовали в аэропорту после прибытия в страну

Полиция Пакистана арестовала бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, который был приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, сразу после его возвращения на родину, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".
По данным агентства, экс-премьер возвратился в страну вместе со своей дочерью Марьям. Полиция арестовала их в Международном аэропорту Лахор и конфисковала паспорта.
Н.Шариф и его дочь будут отправлены в тюрьму в районе Адиала близ Исламабада, отмечает "Блумберг".
Суд в Пакистане в июле заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Н.Шарифа к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогостоящих квартир в Лондоне. Дочь экс-премьера приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа.
Н.Шариф ранее просил отложить вынесение приговора на то время, пока он находится в Лондоне со своей женой, где она лечится от онкологического заболевания. Во время вынесения приговора Н.Шариф вместе со своими детьми находился в Лондоне.
Расследование в отношении Н.Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Н.Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые предположительно использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.
В июле 2017 года Н.Шариф был отстранен Верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана.
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