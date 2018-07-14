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Дальнее зарубежье 14.07.2018 09:15

Трамп прибыл в Шотландию, где проведет выходные

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл в аэропорт Прествик в Глазго в Шотландию, где они проведут выходные перед встречей американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, сообщает "Скай ньюс".

Д.Трамп и М.Трамп спустились с "Борта номер один" и уехали в автомобиле черного цвета.

Между тем, газета "Ивнинг таймс" сообщает, что тысячи человек собрались на главной площади шотландского города Глазго, Джордж Сквер, в ожидании президента США Дональда Трампа.

По информации агентства "Ассошиэйтед пресс", на демонстрации собрались активисты различных групп, а также пенсионеры, студенты и семьи. Участники акции стоят с плакатами "Жизни черных имеют значение", "Нет расизму", с флагами ЛГБТ-сообщества. На одном из плакатов написано "Дональд Трамп - сын дьявола".

Шотландская газета "Нэшнл" выпустила к визиту Д.Трампа плакаты с изображением американского президента на синем фоне. Изображение крест-накрест перечеркнуто белыми полосами, копируя крест на флаге Шотландии. На плакатах написано "Шотландия говорит "нет" Трампу". Часть протестующих держит в руках именно эти плакаты.

Акция протеста запланирована в субботу в Эдинбурге. Ранее крупные протесты против Д.Трампа прошли в Лондоне.

Д.Трамп находится с визитом в Великобритании с 12 июля. Ранее он встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй и королевой Великобритании Елизаветой II. В Шотландии он, как ожидается, направится в гольф-клуб и отель Trump Turnberry.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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