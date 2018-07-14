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Макроэкономика 14.07.2018 10:57

Рост ВВП Азербайджана в I полугодии составил 1,3%

Реальный рост ВВП Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил 1,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 37 млрд 9,1 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в I-ом полугодии 2018 года составил 2%. В нефтяном секторе зафиксирован рост на 0,1%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 10,5%.

ВВП на душу населения по итогам января-июня 2018 года составил 3777,6 тыс. манатов (рост на 0,4%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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