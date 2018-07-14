Рост ВВП Азербайджана в I полугодии составил 1,3%

Реальный рост ВВП Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил 1,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 37 млрд 9,1 млн манатов.
Рост ненефтяного ВВП в I-ом полугодии 2018 года составил 2%. В нефтяном секторе зафиксирован рост на 0,1%.
По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 10,5%.
ВВП на душу населения по итогам января-июня 2018 года составил 3777,6 тыс. манатов (рост на 0,4%).
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.
В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.
Н.Аббасова
Глава оборонного ведомства Азербайджана поручил усилить охрану военных объектов после беспорядков в Гяндже
Алиев соболезнует Хуссейну в связи с многочисленными жертвами терракта в Мастунге
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
"Челси" возглавил бывший наставник "Наполи" Сарри
Таджикским имамам рекомендовано ходить в музеи
Не менее 20 человек погибли в Пакистане в результате взрыва бомбы на предвыборном митинге
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Украина закупает во Франции 55 вертолетов для системы авиабезопасности МВД
Палестино-американские отношения переживают не лучший период - Аббас
Трамп раскритиковал Обаму, обвинив его в бездействии в отношении 12 подозреваемых россиян
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
Банк Республика увеличил ипотечный портфель на 22%
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений