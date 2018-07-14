Рост ВВП Азербайджана в I полугодии составил 1,3%

Реальный рост ВВП Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил 1,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 37 млрд 9,1 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в I-ом полугодии 2018 года составил 2%. В нефтяном секторе зафиксирован рост на 0,1%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 10,5%.

ВВП на душу населения по итогам января-июня 2018 года составил 3777,6 тыс. манатов (рост на 0,4%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

Н.Аббасова