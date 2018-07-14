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ТЭК 14.07.2018 15:34

Solar Power построит первую в Грузии солнечную электростанцию за $4,5 млн

АО "Фонд развития энергетики Грузии" (GEDF) подписало партнерское соглашение с компанией Solar Power Georgia, победившей в объявленном фондом тендере на строительство первой на территории страны солнечной электростанции.

Как говорится в сообщении GEDF, станцию установленной мощностью 5 МВт с годовой выработкой 6,9 млн кВт.ч электроэнергии планируется построить на востоке Грузии в окрестностях села Удабно в Кахетии.

Инвестиционная стоимость проекта составляет $4,5 млн.

"Согласно условиям тендера, GEDF передаст Solar Power Georgia 90%-ную долю в дочернем ООО "Солнечная компания Грузии", в котором владеет 100%", - говорится в сообщении.

Исходя из географического расположения, Грузия имеет большой потенциал использования альтернативных источников электроэнергии, в том числе солнечной. В большинстве регионов солнечными бывают 250-280 дней в году (в единицах мощности - 108 МВт). Между тем, до настоящего времени солнечная энергия в стране использовалась лишь для создания систем теплоснабжения, в основном панельного типа.

Государственное АО "Фонд развития энергетики Грузии" создано решением правительства в 2011 году с целью разработки приоритетных проектов в сфере возобновляемой энергетики и привлечения инвесторов. Среди проектов, осуществленных фондом, строительство первой в стране ветряной электростанции на 20,7 МВт близ города Гори, которая в ноябре 2016 года была введена в эксплуатацию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СЭС, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]