«Турецкие авиалинии» первый международный рейс из нового аэропорта в Стамбуле совершат в Азербайджан

Авиакомпания «Turkish Airlines» (THY) первый международный рейс из нового аэропорта, строящегося в Стамбуле, совершит в Азербайджан, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на генерального директора компании Билала Экши.
«Первый официальный рейс из нового аэропорта был выполнен 21 июня 2018 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Компания THY свой первый внутренний рейс из нового аэропорта в Стамбуле выполнит в Анкару, а первый международный рейс – в Азербайджан и в Турецкую Республику Северного Кипра», - заявил Б.Экши.
По его словам, первый этап нового Стамбульского аэропорта будет введен в эксплуатацию 29 октября 2018 года. Компания THY начнет процесс переезда в аэропорт 31 октября в 02.00, который займет 12 часов.
«Речь идет об операции с участием 800 контейнерных грузовиков. Оборудование компании из аэропорта Ататюрка будет перевезено в новый аэропорт. Также в течение 12 часов и до того 120 воздушных судов THY в пустом виде будут доставлены в новый аэровокзальный комплекс. Остальные самолеты компании из-за рубежа с пассажирами и без будут направлены уже в новый аэропорт», - отметил Б.Экши.
Он сообщил, что компания, занимающаяся строительством нового аэропорта, прилагает все усилия для своевременной сдачи его в эксплуатацию. В настоящее время ведутся тестовые испытания.
«Свой первый рейс из нового аэропорта Turkish Airlines выполнит 31 октября в 14.00 по местному времени», - сказал он, не уточнив пункт назначения.
Новый аэропорт строитсяна севере европейской части Стамбула у озера Теркос.
Соглашение о строительстве аэропорта было подписано в мае 2013 года с консорциумом компаний "Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon". Расстояние между новым строящимся аэропортом и аэропортом Ататюрка составляет приблизительно 35 км по прямой.
Первоначально аэропорт будет обслуживать 90 млн пассажиров в год. В дальнейшем этот показатель увеличится до 150 млн пассажиров.
После открытия и новой воздушной гавани аэропорт имени Ататюрка планируется закрыть.
Н.Аббасова
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