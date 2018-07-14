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Дальнее зарубежье 14.07.2018 21:20

Британская полиция собрала свыше 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента в Эймсбери

Британские следователи собрали около 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента в Эймсбери, сообщает в субботу Скотланд-Ярд.

"Более 400 образцов и предметов были взяты поисковыми группами в рамках продолжающегося полицейского расследования убийства Дон Стерджесс и отравления Чарли Роули нервнопаралитическим газом "Новичок", - говорится в заявлении Скотланд-Ярд, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что "поиски вещественных доказательств будут продолжаться еще несколько недель, если не месяцев".

30 июня в городе Эймсбери Ч.Роули и Д.Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ЭЙМСБЕРИ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]