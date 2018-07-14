Британская полиция собрала свыше 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента в Эймсбери

Британские следователи собрали около 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента в Эймсбери, сообщает в субботу Скотланд-Ярд.
"Более 400 образцов и предметов были взяты поисковыми группами в рамках продолжающегося полицейского расследования убийства Дон Стерджесс и отравления Чарли Роули нервнопаралитическим газом "Новичок", - говорится в заявлении Скотланд-Ярд, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что "поиски вещественных доказательств будут продолжаться еще несколько недель, если не месяцев".
30 июня в городе Эймсбери Ч.Роули и Д.Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.
Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
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