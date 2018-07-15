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Транспорт и связь 15.07.2018 15:56

ZTE ожидает в I полугодии убыток более чем на $1 млрд

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. объявил о том, что по итогам первого полугодия получит убыток из-за санкций со стороны США.

Как сообщается в предварительной отчетности компании, убыток может составить от 7 млрд юаней до 9 млрд юаней ($1,05-1,34 млрд) по сравнению с прибылью в размере 2,3 млрд юаней, полученной за аналогичный период прошлого года. В расчете на акцию убыток оценивается в диапазоне 1,67-2,15 юаня против прибыли в 0,55 юаня годом ранее.

Ранее СМИ сообщали, что ZTE вскоре сможет возобновить закупки продукции американских компаний - после того, как компания перечислит на целевой депозитный счет оставшиеся $400 млн в рамках уплаты штрафа за прошлые нарушения.

ZTE была оштрафована властями США на $1,4 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи. В качестве наказания министерство торговли США ввело семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний, что, по сути, означало для нее прекращение бизнеса.

После этого компания провела переговоры с правительством США и согласилась выполнить ряд условий в обмен на смягчение санкций. В частности, ZTE провела масштабные изменения в руководстве, включая назначение нового главного исполнительного директора. В компании также будет создана команда в сфере комплаенс из числа сотрудников, выбранных американской стороной.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

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Тэги: КИТАЙ, ТЕЛЕКОМ, КОМПАНИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]