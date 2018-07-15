Число погибших в теракте в Кабуле выросло до 7 человек, не менее 15 человек ранены - СМИ

Число убитых в результате теракта у здания министерства возрождения и развития села Афганистана в Кабуле увеличилось до семи человек, ранения получили не менее 15 человек, сообщает в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на данные полиции.
В сообщении отмечается, что среди погибших два военнослужащих, ранения получили трое военнослужащих.
Как сообщалось, террорист смертник привел в действие взрывное устройство у парковки министерства, взрыв прогремел в 16:30 по местному времени (15:00 мск), когда служащие возвращались с работы.
В районе, где произошел теракт, расположены дом президента Афганистана Ашрафа Гани, резиденция лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра, американский университет и генеральная прокуратура.
До сих пор ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
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