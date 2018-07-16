Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-мае незначительно сократились

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-май 2018 года составил 21 млн 341 тыс. тонн, что на 0,3% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 5 млн 10,1 тыс. тонн или 23,5% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 13 млн 277,5 тыс. тонн или 62,2% - автомобильный, 3 млн 53,4 тыс. тонн или 14,3% - морской транспорт.

За отчетный период на долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан по коридору TRACECA, пришлось 4 млн 133,2 тыс. тонн или 19,4% всех грузов. По сравнению с показателем января-мая 2017 года объем транзитных грузов сократился на 1,4%.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова