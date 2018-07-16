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Дальнее зарубежье 16.07.2018 19:33

Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору - Путин

Россия выступает за сотрудничество с США в области борьбы с терроризмом и кибербезопасности, хочет перевести контакты по линии спецслужб на системную основу, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы за продолжение сотрудничества в области борьбы с террором и в области обеспечения кибербезопасности. Хочу отметить, что наши специальные службы работают весьма успешно. Самый свежий пример - это тесное, оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России Чемпионата мира по футболу", - сказа В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Вообще же контакты по линии спецслужб полезно перевести на системную основу. Напомнил президенту Соединенных Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору", - добавил президент РФ.

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Тэги: США, СПЕЦСЛУЖБЫ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]