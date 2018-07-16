Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору - Путин

Россия выступает за сотрудничество с США в области борьбы с терроризмом и кибербезопасности, хочет перевести контакты по линии спецслужб на системную основу, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы за продолжение сотрудничества в области борьбы с террором и в области обеспечения кибербезопасности. Хочу отметить, что наши специальные службы работают весьма успешно. Самый свежий пример - это тесное, оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России Чемпионата мира по футболу", - сказа В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Вообще же контакты по линии спецслужб полезно перевести на системную основу. Напомнил президенту Соединенных Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору", - добавил президент РФ.
Азербайджанские бизнесмены в Кельне предлагают создать Координационный совет азербайджанцев Германии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Азербайджане задержаны 18 активистов радикальных религиозных групп и сторонников радикальной оппозиции
"Северный поток-2" привлекает все больше внимания, необходимо обсуждать этот проект - Мэй
Президент Азербайджана утвердил увеличение до 25 манатов госпошлины за выдачу и замену водительских прав
В Азербайджане создается Госагентство использования запасов минерального сырья
Президент Азербайджана утвердил состав СП Фонда знаний
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов в рамках финподдержки газет в Азербайджане
Девять спутников связи "Гонец-М" дожидаются очереди на запуск
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
GoldenPay празднует свое 11-летие
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений