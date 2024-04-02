Нарышкин: ФСБ получила от спецслужб США информацию о возможном теракте, но она была слишком общей

Спецслужбы США направляли России информацию о возможности теракта в "Крокусе", однако она была слишком общей, заявил во вторник директор СВР Сергей Нарышкин.

"Да, действительно, Федеральная служба безопасности получила определенно информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", - сказал он журналистам на пресс-подходе в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".