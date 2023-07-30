Спецслужбы США могут лишиться права на слежку за людьми в интернете

Агентство национальной безопасности (АНБ) США выступило против законопроекта о запрете приобретения пользовательских данных у компаний. Об этом сообщает ArsTechnica.
АНБ заинтересована в покупке информации о пользователях у соцсетей, операторов мобильной связи и других технологических компаний. Спецслужба обратилась к американским законодателям с просьбой выступить против готовящихся поправок.
В АНБ уверены, что им необходимо сохранить возможность следить за людьми на основании данных о местоположении и другой личной информации вместо получения ордера на подобные данные в суде.
Поправки внесли члены палаты представителей Уоррен Дэвидсон и Сара Джейкобс. Они призвали добавить в закон о конфиденциальности данных граждан пункт, который прямо запрещают "агентствам США покупать данные, для получения которых в противном случае потребовался бы ордер, постановление суда или повестка в суд".
Юридический комитет Палаты представителей проголосовал за принятие закона. Однако пока окончательное принятие поправки буксует из-за попыток АНБ, и американского разведывательного сообщества в целом, исключить поправки из повестки.
В.Алиев
Состоялась торжественная церемония открытия учений «UZAZ-2023»
Алиев и Блинкен обсудили последнюю ситуацию в регионе
Клеветническая кампания Армении не что иное, как поддержка военных преступлений - Гаджизаде
Иран нарастил экспорт нефти в Китай
Премьер Азербайджана поручил Минэкономике представить предложения по расширению производства БСЗ
Состоялась встреча с вновь назначенными вице-президентами SOCAR
Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии
Специалисты NASA потеряли связь с межпланетным аппаратом Voyager-2
Премьер Швеции обеспокоен, что полиция может выдать новые разрешения на акции с сожжением Корана
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных.
При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС