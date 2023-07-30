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Дальнее зарубежье 30.07.2023 16:28

Спецслужбы США могут лишиться права на слежку за людьми в интернете

Агентство национальной безопасности (АНБ) США выступило против законопроекта о запрете приобретения пользовательских данных у компаний. Об этом сообщает ArsTechnica.

АНБ заинтересована в покупке информации о пользователях у соцсетей, операторов мобильной связи и других технологических компаний. Спецслужба обратилась к американским законодателям с просьбой выступить против готовящихся поправок.

В АНБ уверены, что им необходимо сохранить возможность следить за людьми на основании данных о местоположении и другой личной информации вместо получения ордера на подобные данные в суде.

Поправки внесли члены палаты представителей Уоррен Дэвидсон и Сара Джейкобс. Они призвали добавить в закон о конфиденциальности данных граждан пункт, который прямо запрещают "агентствам США покупать данные, для получения которых в противном случае потребовался бы ордер, постановление суда или повестка в суд".

Юридический комитет Палаты представителей проголосовал за принятие закона. Однако пока окончательное принятие поправки буксует из-за попыток АНБ, и американского разведывательного сообщества в целом, исключить поправки из повестки.

В.Алиев

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Тэги: США, СПЕЦСЛУЖБЫ, СЛЕЖКА


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