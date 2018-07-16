Трамп: если бы у России был компромат , она бы его предоставила

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы у Москвы был на него компромат, то его бы уже предоставили. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой российского государства, президентом Владимиром Путиным.
"Если бы у них был материал, они бы его предоставили", - отметил Д.Трамп.
По словам Д.Трампа, подобные заявления - "фактический позор для нашей страны, и мы должны сказать, что это фактически была охота на ведьм".
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