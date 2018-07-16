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Дальнее зарубежье 16.07.2018 21:34

Трамп: если бы у России был компромат , она бы его предоставила

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы у Москвы был на него компромат, то его бы уже предоставили. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой российского государства, президентом Владимиром Путиным.

"Если бы у них был материал, они бы его предоставили", - отметил Д.Трамп.

По словам Д.Трампа, подобные заявления - "фактический позор для нашей страны, и мы должны сказать, что это фактически была охота на ведьм".

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Тэги: КОМПРОМАТ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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