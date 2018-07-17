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СНГ 17.07.2018 09:49

Назарбаев раскритиковал казахстанские банки: "баловаться стали люди"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что в стране не должно быть большого количества банков.

"Прошлогодние провалы банков, из-за чего мы приняли изменения в закон о банках, говорили о том, что баловаться стали люди. Создавать банки и начинать работать - это никакой не рынок, это напрямую влияет на благосостояние людей и на государственные финансы", - заявил глава Казахстана на встрече с председателем Нацбанка Данияром Акишевым. Видео со встречи опубликовано на канале "Хабар 24".

"Чуть-чуть деньжат соберут, приходят, открывают банк, Национальный банк разрешение дает, потом ходят по улицам, по остановкам: "мы даем огромные проценты, сложите деньги к нам". Люди верят, идут туда, а потом акционеры воруют эти деньги или раздают "своим"", - сказал Н.Назарбаев.

"Это полное безобразие в банковской системе было. Я считаю, что нормальный банк никогда не даст кредит несостоятельным получателям кредитов. А у нас что получилось - сами акционеры, заведомо зная, что они не вернуться (деньги - ИФ), давали "своим", и в общем-то откатывали деньги и воровали. Этого не должно быть. Жестко должно быть. Нам не нужно огромное количество банков", - подчеркнул президент.

Он вновь предупредил акционеров банков об ответственности.

"Банки - это деньги, деньги - это экономика. Экономика - это благосостояние людей. Люди идут в банки, считая, что это государственная система. А на самом деле мошенники обманывают. Как БТА банк разворовали, $6-7 млрд до сих пор мы восстанавливаем. Я требую, после этого не должно допускаться безобразия", - сказал Н.Назарбаев.

В Казахстане с населением 18,2 млн человек действуют 32 банка.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, БАНКИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]