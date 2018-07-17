Азербайджан проявляет интерес к инвестициям в РФ в сферу АПК и туризма - Орешкин

Объем российских инвестиций в экономику Азербайджана оценивается в размере около $1,5 млрд, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

М.Орешкин во вторник принял участие в заседании Российско-Азербайджанского делового совета (РАДС).

По его словам, деятельность деловых советов в значительной мере способствует увеличению товарооборота между двумя странами. За пять месяцев 2018 года он увеличился почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017г и превысил $900 млн.

М.Орешкин сообщил, что с российской стороны членами совета являются порядка 50 компаний. "Это и банки, и промышленные компании, которые заинтересованы в реализации перспективных проектов в Азербайджане", - пояснил он.

Министр отметил, что объем накопленных российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет около $1,5 млрд. "Речь идет о таких направлениях, как нефтегазовый сектор, машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, банковская деятельность. Азербайджанская сторона также проявляет заинтересованность в наращивании инвестиций. Прежде всего, это агропромышленный сектор и туристическая отрасль", - подчеркнул он.

"Основной задачей министерства является создание условий для дальнейшего развития бизнес-взаимодействия между нашими странами", - сказал М.Орешкин. Определены ключевые направления двустороннего сотрудничества: это, прежде всего, устранение торговых барьеров, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств (на территории Азербайджана).

"Бизнес, по сути, является основой всего российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества", - заметил он. Министр добавил, что РАДС может выступить генератором бизнес-идей на азербайджанском направлении, аккумулятором системных вопросов и источником предложений для их разрешения.

В ходе заседания был избран председатель РАДС. «Кандидатура Алексея Репика на пост председателя Российско-Азербайджанского делового совета как нельзя лучше подходит для реализации поставленных перед нами целей», - подчеркнул министр.

А.Азизов