Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9921 RUR   0.0273 GBR   2.2519 TRY   0.351

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.06 Brent   71.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 24° 33° 19 Июл 26° 35° 20 Июл 26° 34°

Бизнес и законодательство 17.07.2018 14:36

Азербайджан проявляет интерес к инвестициям в РФ в сферу АПК и туризма - Орешкин

Объем российских инвестиций в экономику Азербайджана оценивается в размере около $1,5 млрд, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

М.Орешкин во вторник принял участие в заседании Российско-Азербайджанского делового совета (РАДС).

По его словам, деятельность деловых советов в значительной мере способствует увеличению товарооборота между двумя странами. За пять месяцев 2018 года он увеличился почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017г и превысил $900 млн.

М.Орешкин сообщил, что с российской стороны членами совета являются порядка 50 компаний. "Это и банки, и промышленные компании, которые заинтересованы в реализации перспективных проектов в Азербайджане", - пояснил он.

Министр отметил, что объем накопленных российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет около $1,5 млрд. "Речь идет о таких направлениях, как нефтегазовый сектор, машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, банковская деятельность. Азербайджанская сторона также проявляет заинтересованность в наращивании инвестиций. Прежде всего, это агропромышленный сектор и туристическая отрасль", - подчеркнул он.

"Основной задачей министерства является создание условий для дальнейшего развития бизнес-взаимодействия между нашими странами", - сказал М.Орешкин. Определены ключевые направления двустороннего сотрудничества: это, прежде всего, устранение торговых барьеров, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств (на территории Азербайджана).

"Бизнес, по сути, является основой всего российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества", - заметил он. Министр добавил, что РАДС может выступить генератором бизнес-идей на азербайджанском направлении, аккумулятором системных вопросов и источником предложений для их разрешения.

В ходе заседания был избран председатель РАДС. «Кандидатура Алексея Репика на пост председателя Российско-Азербайджанского делового совета как нельзя лучше подходит для реализации поставленных перед нами целей», - подчеркнул министр.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


КропПиво и Скармарт могут открыть филиалы в Азербайджане Визит Макрона в Россию подтвердил важность развития экономического сотрудничества - Business France Борьба Лондона с "грязными российскими деньгами" не должна затрагивать честный бизнес - Костин Путин призвал сделать комфортным пересечение российской границы для бизнеса От избыточных проверок страдает честный бизнес, а выигрывает полулегальная сфера экономики - Путин Путин встретится с российскими бизнесменами

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]