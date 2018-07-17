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Бизнес и законодательство 17.07.2018 17:01

Министр экономики ФРГ приветствует заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер высоко оценил соглашение о свободной торговле и обмене персональными данными, заключенное между Евросоюзом и Японией, сообщает во вторник немецкая газета "Тагесшпигель".

"С заключением этого соглашения, идущего в ногу со временем, мы демонстрируем готовность к свободной и честной торговле, и эта договоренность является противовесом нынешним тенденциям к протекционизму, которые в мире продолжают набирать силу", - сказал германский министр.

"Наши предприятия получат больший доступ к свободному рынку (в связи с заключением соглашения между ЕС и Японией - ИФ)", - добавил П.Альтмайер.

Между тем, подписание этого документа приветствовали и в Федерации германской промышленности (BDI).

"Заключение соглашения - это обнадеживающий сигнал в очень трудное для мировой экономики время", - приводит "Тагесшпигель" выдержки из заявления главного исполнительного секретаря федерации Йоахима Ланга.

В свою очередь, радиостанция "Дойче велле" сообщает, что президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман также расценил достигнутую договоренность как "сигнал против протекционизма и разобщенности".

Ранее во вторник сообщалось, что Евросоюз и Япония во вторник подписали двустороннее торговое соглашение, которое создает крупнейшую зону свободной торговли товарами и услугами в мире в противовес протекционистской политике США.

Одновременно Брюссель и Токио договорились о взаимном признании достаточности и надежности систем защиты персональных данных, создав тем самым самую большую зону безопасных потоков данных в мире.

Окончательный вариант Соглашения об экономическом партнерстве ЕС и Японии был согласован еще в декабре прошлого года. В соответствии с ним страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифов. Япония - вторая из стран G7 после Канады, с которой единая Европа достигла подобных договоренностей.

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Тэги: ФРГ, ЯПОНИЯ, ДОГОВОР, РЕАКЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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