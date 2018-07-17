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Бизнес и законодательство 17.07.2018 17:34

Azercell с 15 августа повышает стоимость услуги «Asan Imza» до 2,5 манатов в месяц

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» с 15 августа 2018 года повышает стоимость услуги мобильной подписи «Asan Imza» с 1 маната до 2,5 манатов, говорится в объявлении компании.

«С 15 августа 2018 года для населения, юридических и физических лиц, представителей юрлиц и сотрудников госструктур и органов самоуправления стоимость услуги «Asan Imza» за фактурный период составит 2,5 маната (с учетом НДС). При этом стоимость 1 SMS по всем операциям, выполняемым посредством «Asan Imza», будет бесплатной (ранее - 0,03 манат - ИФ)», - говорится в объявлении.

Изменения не затронут работников госструктур и местных органов самоуправления, подключившихся к услуге «Asan Imza» до 28 августа 2017 года.

По данным Azercell, для населения, юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, плата за подключение к услуге «Asan Imza», составляет 18 манатов (с учетом НДС), для госслужащих и работников местных органов самоуправления – 54,46 маната.

Услуга "Asan Imza" создает возможность каждому абоненту воспользоваться электронными услугами и свободно применять электронную подпись. Для подключения к данной услуге необходимо обратиться в пункты регистрации Azercell, расположенные в центрах "ASAN Xidmet" (Госагентство по оказанию ряда услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана – ИФ-Аз). При обращении абонент может получить как сим-карту «Asan Imza», так и сертификат электронной подписи из пункта обслуживания министерства налогов, находящегося в центре "ASAN Xidmet".

ООО Azercell Telekom было учреждено 19 января 1996 года. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании превышает 4,5 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ASAN/IMZA, СТОИМОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]