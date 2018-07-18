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ТЭК 18.07.2018 16:26

Производство химпродукции в Азербайджане в I полугодии увеличилось незначительно

Химические предприятия Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года увеличили объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За I-ое полугодие 2018 года в республике произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 419,2 млн манатов. При этом рост объема производства химпродукции за январь-июнь 2018 года составил 0,4%, фармацевтической продукции – на 0,3%. Производство резиновых и пластмассовых изделий в отчетный период сократилось на 19,3%», - отметили в комитете.

Согласно статданным, в I-ом полугодии 2018 года рост зафиксирован в производстве азота на 9,1%, до 12 млн 191,6 тыс. кубометров, кислорода – на 69,3%, до 2 млн 578,4 тыс. кубометров.

Кроме этого, производство пропилена в январе-июне увеличилось на 19,2% - до 33,4 тыс. тонн, полиэтилена – на 8,9%, до 58,5 тыс. тонн, этилена – на 8,9%, до 60,2 тыс. тон, лакокрасочной продукции – на 20,6% - до 5 тыс. 928,3 тонн, прочих органических композиционных растворителей и очистителей – на 73%, до 7 тыс. 544,2 тон.

Спад за отчетный период имел место в производстве йода – на 7,6%, до 87,6 тонн, изопропилового спирта – на 11%, до 7 тыс. 15,8 тонн и метанола – на 59,3%, до 38,1 тыс. тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: ХИМПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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