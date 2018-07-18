Турецкий суд продлил срок содержания под стражей американского пастора, обвиняемого в связях с Гюленом

Турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже и терроризме, пишет в среду турецкая газета "Дейли сабах".

Таким образом, срок содержания Э.Брансона под стражей был продлен, а судебное слушание по делу намечено на 12 октября.

Издание напоминает, что в Вашингтоне неоднократно призывали турецкую сторону освободить пастора "из несправедливого заключения". В свою очередь, турецкие власти предложили обменять Э.Брансона на оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Анкары, стоит за неудачной попыткой путча в Турции.

В марте этого года агентство "Анадолу" сообщало, что американскому пастору Э.Брансону грозит 35-летний тюремный срок в Турции, если суд признает его виновным в шпионаже и связях с движением Ф.Гюлена и курдами.

Турецкий суд выдвинул обвинения против Э.Брансона по нескольким статьям, в том числе в шпионаже в политических и военных целях, за который ему грозит 20 лет. Его также обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Ф.Гюлена, которые Анкара считает террористическими. Если суд признает его виновным и по этим статьям, то ему грозит еще 15 лет лишения свободы.

Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с Ф.Гюленом.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились.