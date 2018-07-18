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Регион 18.07.2018 17:10

Турецкий суд продлил срок содержания под стражей американского пастора, обвиняемого в связях с Гюленом

Турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже и терроризме, пишет в среду турецкая газета "Дейли сабах".

Таким образом, срок содержания Э.Брансона под стражей был продлен, а судебное слушание по делу намечено на 12 октября.

Издание напоминает, что в Вашингтоне неоднократно призывали турецкую сторону освободить пастора "из несправедливого заключения". В свою очередь, турецкие власти предложили обменять Э.Брансона на оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Анкары, стоит за неудачной попыткой путча в Турции.

В марте этого года агентство "Анадолу" сообщало, что американскому пастору Э.Брансону грозит 35-летний тюремный срок в Турции, если суд признает его виновным в шпионаже и связях с движением Ф.Гюлена и курдами.

Турецкий суд выдвинул обвинения против Э.Брансона по нескольким статьям, в том числе в шпионаже в политических и военных целях, за который ему грозит 20 лет. Его также обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Ф.Гюлена, которые Анкара считает террористическими. Если суд признает его виновным и по этим статьям, то ему грозит еще 15 лет лишения свободы.

Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с Ф.Гюленом.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПАСТОР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]