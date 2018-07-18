На ЧМ-2018 приехали около 3 млн иностранцев, более чем у 800 тыс. из них был паспорт болельщика

Около 3 млн иностранных болельщиков посетили РФ в ходе ЧМ-2018 по футболу, заполняемость стадионов была почти стопроцентной, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"На матчах чемпионата побывали 3 млн 31 тыс. 768 человек, и по всем матчам посещаемость достигала 99,8-99,9%", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

По словам О.Голодец, паспорт болельщика получили 806 тыс. иностранных граждан, а всего за время ЧМ Россию посетили около 3 млн иностранных болельщиков.

Больше всего билетов на матчи купили граждане США, Бразилии и Германии, сказала О.Голодец.

"Среди посетивших чемпионат были 25 президентов различных государств, семь представителей различных монархий и 11 глав правительств", - сказала О.Голодец.

Фан-зоны в различных городах посетили 7,7 млн человек, отметила она.