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Карабахский конфликт 18.07.2018 18:59

Глава Минобороны Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с Каспшиком

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком текущую ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"18 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ А.Каспшиком. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск (в зоне карабахского конфликта - ИФ), итогах проведенных мониторингов и процесса урегулирования конфликта", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджан.

А.Азизов

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Тэги: ОБОРОНА, КАРАБАХ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]