Глава Минобороны Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с Каспшиком

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком текущую ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"18 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ А.Каспшиком. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск (в зоне карабахского конфликта - ИФ), итогах проведенных мониторингов и процесса урегулирования конфликта", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджан.
А.Азизов
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