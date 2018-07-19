Президент Алиев призвал компании из Италии активнее участвовать в проектах по развитию промышленности в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал компании из Италии активнее участвовать в проектах по развитию промышленности республики.

"У нас уже налажено успешное сотрудничество с итальянскими компаниями, которые выступили подрядчиками в реализации ряда промышленных предприятий. Считаю, что мы должны расширять это сотрудничество. Я уверен, что в последующих проектах по развитию промышленности в Азербайджане итальянские компании будут принимать активное участие, в том числе в качестве инвесторов, подрядчиков", - сказал И.Алиев в четверг в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

По его словам, "в Азербайджане рады итальянским инвестициям".

И.Алиев добавил, что в Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда, иностранные инвестиции защищены законом.

Президент подчеркнул, что итальянские компании выступали в роли подрядчиков и контракторов при реализации в Азербайджане проектов в сферах строительства, тяжелой промышленности, АПК, переработки. "Но я считаю, что у нас есть возможности для расширения этого сотрудничества и бизнес круги двух стран проведут обсуждения в этом направлении", - отметил И.Алиев.

А.Азизов