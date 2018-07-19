Президент Алиев призвал компании из Италии активнее участвовать в проектах по развитию промышленности в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал компании из Италии активнее участвовать в проектах по развитию промышленности республики.
"У нас уже налажено успешное сотрудничество с итальянскими компаниями, которые выступили подрядчиками в реализации ряда промышленных предприятий. Считаю, что мы должны расширять это сотрудничество. Я уверен, что в последующих проектах по развитию промышленности в Азербайджане итальянские компании будут принимать активное участие, в том числе в качестве инвесторов, подрядчиков", - сказал И.Алиев в четверг в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.
По его словам, "в Азербайджане рады итальянским инвестициям".
И.Алиев добавил, что в Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда, иностранные инвестиции защищены законом.
Президент подчеркнул, что итальянские компании выступали в роли подрядчиков и контракторов при реализации в Азербайджане проектов в сферах строительства, тяжелой промышленности, АПК, переработки. "Но я считаю, что у нас есть возможности для расширения этого сотрудничества и бизнес круги двух стран проведут обсуждения в этом направлении", - отметил И.Алиев.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Италии стал кавалером ордена «Гейдар Алиев»
Глава Минобороны Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с Каспшиком
В горах грузинской Сванетии спасатели пытаются добраться до двух украинских туристов
В Азербайджане в I полугодии 2018 года при пожарах погибли более 50 человек – МЧС
В Азербайджане взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели в I полугодии к гибели свыше 60 человек - МЧС
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Позиция нового правительства Италии, выступающего за отмену антироссийских санкций, приветствуется в Москве - посол
Трамп ждет второй встречи с Путиным для дальнейшего обсуждения ряда тем
Верховный суд Испании отозвал запрос об экстрадиции Пучдемона и других беглых каталонских сепаратистов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает новый кредит на «Оплату учебы»
Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений